الاحتلال يخترق لقاءً دوليا حول الضم عبر برنامج "زووم"

رام الله / سما /

نظمت رابطة علماء فلسطين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين الملتقى الدولي لقاء دوليا عبر تطبيق (زوم) بعنوان " ضم الاحتلال للأرض الفلسطينية وآثاره وسبل المواجهة " ، وسط حضور ومشاركة عدد من علماء فلسطين وعلماء الخارج وعدد من النواب والشخصيات الأكاديمية.

وخلال اللقاء الذي كان يبث بشكل مباشر على عدد من وسائل الاعلام الفلسطينية والدولية تم اختراق رابط الملتقى من الاحتلال الاسرائيلي والسيطرة الكاملة على اللقاء وبث مقاطع تشويشية بغرض إفشال هذا الملتقى، الأمر الذي استدعى وقف بث اللقاء الدولي.

وأكد المتداخلون المجتمعون في الملتقى أن فلسطين أرض عربية إسلامية من بحرها إلى نهرها، لن يؤثر على انتمائها العربي الاسلامي أي محاولات لطمس الهوية ومصادرة الأراضي.

وشدد د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين على أن كل أطياف الشعب الفلسطيني موحدون وثائرون وغاضبون ضد قرار الضم الصهيوني لبعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال: " نحن كعلماء فلسطين سنمضي قدماً لتنفيذ أي نشاط وأي فعالية تنصر قضيتنا الفلسطينية العادلة، ولن نتوقف عن بيان الحكم الشرعي للتعاطي مع موضوع الضم وغيره، وتوجه بالشكر الجزيل للأخوة المشاركين بالندوة، والذين تمكنوا من إلقاء مداخلاتهم وكذلك الذين لم يتمكنوا من الحديث بسبب التشويش المتعمد من الاحتلال ، راجياً من الله أن يكون تحضيرهم واجتهادهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة ".