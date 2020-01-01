ظهور نموذج ثلاثي الأبعاد للكمبيوتر العملاق تيانخه-3 لأول مرة عبر الإنترنت

وكالات / سما /

ظهر نموذج ثلاثي الأبعاد للكمبيوتر العملاق الصيني تيانخه -3 لأول مرة في مؤتمر الذكاء العالمي الرابع، الذي عقد على الإنترنت في بلدية تيانجين شمالي الصين، حسبما أفادت صحيفة ساينس آند تكنولوجي ديلي يوم الأربعاء.

وعرض المركز الوطني للكمبيوتر العملاق في تيانجين النموذج ثلاثي الأبعاد للكمبيوتر العملاق بسرعة اكساسكيل وتطبيقه الواسع في حياة الناس.

ويمكن استخدام الكمبيوتر العملاق لمحاكاة تغير المناخ العالمي والتنبؤ به؛ تتبع التطور الكوني؛ التحذير والتنبؤ بالضباب؛ معالجة البيانات الزلزالية؛ التنقيب عن النفط؛ تسلسل الجينات وعلم الدماغ.

بصفته أول مركز للحوسبة الفائقة في الصين، فإن المركز في تيانجين ليس فقط حيث يقع أول حاسوب عملاق صيني بيتافلوب تيانخه -1 ، ولكنه مسؤول أيضًا عن تطوير الجيل الجديد في الصين من الكمبيوتر العملاق الفائق تيانخه -3.