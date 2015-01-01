تعرف إلى أرباح أشهر قنوات العائلات العربية على "يوتيوب"

وكالات / سما /

لم يعد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مجرد أداة للتعرف على العالم وعلى كل ما يخطر في بال الإنسان فحسب، بل تحوّل لأهداف ربحية وعائدات مادية كبيرة جدا، ليست فقط للمؤسسات والمتخصصين، بل للأشخاص العاديين أيضا، والذين تفوّق كثيرٌ منهم "فرادى" على مؤسسات معروفة في نسب الأرباح.

من خلال رصد ومتابعة قائمة التريندات اليومية لموقع يوتيوب في مصر، نلاحظ أن القنوات العائلية تستحوذ على أعلى المشاهدات بصفة كبيرة، وعلى الرغم من طول مدة الفيديو الواحد التي رُبما تتجاوز النصف ساعة ولا تقل عن عشرة دقائق، إلا أنها أحيانا تتخطى النصف مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط.



فهل تحقق تلك القنوات الربح الكافي؟ وما هو العائد تحديدًا؟



في الحقيقة معرفة المكسب الفعلي لكل قناة صعب للغاية، حتى إذا توجهت بالسؤال لأي من أصحاب هذه القنوات عن مكسبه الشهري فلن يستطع الإجابة نهائيًا، نظرا لتفاوت نسب المشاهدات الشهرية على مقاطعه المختلفة المتواجدة على القناة، فضلا عن اختلاف راتب أصحاب القنوات من شخص لآخر، اعتمادًا على مجهودهم في دعم ونشر المحتوى الخاص بهم.



كيفية حساب الأرباح



حساب نسبة الربح من اليوتيوب يتم عادة عبر حساب معدل CPM الخاص بكل قناة، أي معدل سعر مشاهدة الإعلان لكل 1000 مشاهدة للمقطع، ولكن هذه النسبة تختلف من قناة لأخرى وفقا لاختلاف المجال ومدة المشاهدة والبلد الذي أتت منه تلك المشاهدة… والعديد من العوامل الأخرى.



ولكن بحساب بسيط نجد أن لكل ألف مشاهدة تقريبًا يكون الربح من 0.5 – 1 دولار تقريبا، نظرا لاختلاف الأسعار بين الدول، فمن خلال قسمة مليون على ألف والنتيجة يتم ضربها في واحد (سعر الدولار الواحد) لتكون هكذا (1000000/1000) ×1 = 1000 دولار.



ولكن ماذا لو كان معدل الربح من قناتك هو نصف دولار لكل ألف مشاهدة؟! إذًا معدل الربح للمليون مشاهدة هو 500 دولار، مع التأكيد على أهمية التعليقات التي تستطيع إدخال المقطع إلى محركات البحث بسهولة كبيرة.



إليكم بعض القنوات العربية المشهورة على اليوتيوب، ذات المحتوى "العائلي جدا"، مع رصد مجمل الربح التقريبي لكل قناة منذ نشأتها بحسب ما نقلت وكالة (إعلام):



1- قناة "أحمد حسن" المصرية



أحمد حسن وزوجته زينب مشهوران بنشر حياتهما العائلية مُنذ عام 2017، وقد بدأ الثنائي بنشر مقاطعهما الطريفة منذ الخطبة وحتى الزفاف ثم الإنجاب بكل تفاصيلها، وقد وصل عدد المتابعين إلى 6 ملايين، لذا تُعد من أكبر القنوات العربية في إجمالي المشاهدات، إذ وصل إلى 1.038.638.587، وبالتالي يعد مجمل الربح مليون دولار تقريبا.



2- قناة "أنس وأصالة"السعودية



قناة عائلية انطلقت في 2017، وتقترب من 6 ملايين مشترك، مكونة من أسرة صغيرة تعيش في السعودية، هم أنس وأصالة وطفلهما، تركز على نشر تفاصيل حياتهم الشخصية، ليصل إجمالي المشاهدات إلى 1.006.867.045، ويكون مجمل الربح مليون دولار تقريبا.



3 – قناة "أمير بروز"السعودية



أمير بروز يختص بتحديات الأكل فقط، ويبلغ عدد مشتركي قناته 6 ملايين متابع، رغم أنها بدأت في 2018. بلغ إجمالي المشاهدات 846.595.811، وبالتالي يصل ربحها إلى 846.600 دولار تقريبا.



4- قناة "مشروع جواز" المصرية



قناة يملكها "محمد وآلاء" منذ عام 2017، يقومان من خلالها بنشر مقاطع طريفة، ليصل عدد المتابعين إلى نحو المليون متابع تقريبا. أما عن نسب المشاهدات فقد بلغت 346.465.104، وبالتالي يكون مجمل الربح 346 ألف دولار تقريبا.



5- قناة "شيرين عمار" المصرية



أطلقتها فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، ووصل عدد متابعيها إلى ما يقرب من 4 ملايين متابع، إذ تقدم نصائح حول المكياج، كما تضيف بعض المقاطع من التحديات مع عائلتها وأصحابها.



وصل إجمالي عدد المشاهدات منذ انطلاقها في 2015 وحتى الآن إلى 219.673.544، ليكُن مجمل الربح 219 ألف دولار تقريبا.



6- قناة لومي لوما "lomy loma" المصرية:



يتجاوز عدد المتابعين على قناة لومي التي تملكها ربة منزل، 1.5 مليون متابع، منذ أن أنشأتها في 2016، إذ تعتمد على نشر مقاطع المقالب العائلية ووصفات للأكل وخلافه، وقد وصل إجمالي عدد المشاهدات 205.689.428، وبالتالي يكون مجمل الربح المتوقع 205 ألف دولار تقريبا.



7- قناة "عماد ذا ويكد" المصرية



أنشئت في عام 2014، ووصل عدد متابعيها إلى 2 مليون، إذ تنشر كل ما يخص المقالب والتحديات المتنوعة، حتى وصل إجمالي مشاهداتها إلى 185.842.992، وربحها يصل إلى 185.850 دولار تقريبا.



8- قناة "عائلة تالين تيوب" المصرية



انطلقت في عام 2019، ويتابعها ما يقرب من مليون ونصف المليون متابع، إذ تحتوي على المقاطع الحياتية لعائلة تالين صاحبة القناة، التي وصل إجمالي نسب مشاهداتها إلى 173.391.173، وبالتالي تكون الأرباح 173 ألف دولار تقريبا.



9– قناة "سكينة"



فتاة صغيرة تُدعى "سكينة" تُقدم محتوى متنوعا مثل تحديات ومقالب ومكياج وخلافه، مُنذ 4 سنوات أي مُنذ عام 2016، وقد اقترب عدد المتابعين من الـ3 ملايين، ووصل إجمالي عدد المشاهدات إلى 151.668.544، وبالتالي يكون مجمل الربح 152 ألف دولار تقريبا.



10- قناة جبس مصر "gabs masr" المصرية



بدأت تلك القناة في عام 2016، على يد شخص يُدعى محمد (26 عاما)، متزوج من السيدة (أم سليم) كما يلقبها في كل مقاطعه، ويختص بنشر بعض التفاصيل الحياتية الخاصة بهما، وقد وصل عدد المتابعين إلى مليون ونصف مُتابع. كما وصل إجمالي المشاهدات إلى 139.752.342، ليكُن مجمل الربح أكثر من 139 ألف دولار تقريبا.



11 – قناة "أسرار المطبخ مع سمر" المصرية:



منذ عام 2016، تمتلك سمر قناة يصل عدد متابعيها إلى 900 ألف، وتعتمد على نشر الوصفات وتحضير الطعام بمختلف أشكاله، وقد وصل إجمالي المشاهدات إلى 111.110.240، وبالتالي يكون مجمل الربح 111 ألف دولار تقريبا.



12- قناة "حبي حياتك ودلعي مطبخك" المصرية:



أنشئت عام 2018، ويبلغ عدد متابعيها نحو المليون تقريبا، وتركز في محتواها على مشاكل "السلايف"، فصاحبة القناة ربة منزل تقوم نشر تفاصيل حياتها العائلية باستمرار.



يبلغ إجمالي المشاهدات 84.299.098، لذلك يكون مجمل الربح قد وصل إلى 84 ألف دولار تقريبا.



13- قناة "شوار دودة وشقاوة" المصرية



تقترب تلك القناة من الربع مليون متابع، ويمتلكها زوجان ينشران فيديوهات يومية حول يومياتهم الأسرية ومواقف مختلفة يتعرضان لها، منذ عام 2017. وقد وصل إجمالي المشاهدات إلى 36.314.895 وبالتالي يكون مجمل الربح قد يصل إلى 36 ألف دولار تقريبا.



14– قناة "يومياتي أنا وسلفتي" المصرية



انطلقت القناة في عام 2017، ويبلغ عدد متابعيها نصف المليون، وكالعادة صاحبتها هي ربة منزل تنشر مواقف بين "السلايف" والتي دائما ما يشوبها التوتر.



بلغ إجمالي عدد المشاهدات 65.000، وبالتالي يكون مجمل الربح حتى الآن 32 ألف دولار تقريبا.



15- قناة "Noni El Gawad Family " المصرية



عائلة جديدة انضمت لقنوات اليوتيوب تحت اسم نوني جواد، في عام 2019، وصل عدد متابعيها إلى 200 ألف، وتركز القناة على تحديات الأكل حتى وصل إجمالي عدد المشاهدات إلى 28.296.389، ويعد مجمل الربح 28 ألف دولار تقريبا.



16– قناة "توتي تيوب" المصرية



عائلة توتي تيوب، فتاة لم تعلن سوى عن أن اسمها "توتي"، لكن يبلغ عدد مشتركي قناتها نحو ربع مليون، فهي تركز على التحديات فقط مُنذ بداية القناة في 2019، وقد وصل إجمالي المشاهدات إلى 21.296.341، وبالتالي يكون مجمل الربح 21 ألف دولار تقريبا.





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17- قناة "بيتي مرايتي مع جيجي" المصرية



تمتلك جيجي (ربة منزل) قناة منذ عام 2017، يصل عدد المشتركين بها نحو ربع مليون متابع، وتهتم من خلالها بالروتين اليومي في منزلها وحياتها الشخصية، كما تتحدث عن كل ما يخص المنزل وتحاول كسر الملل من خلال التحديات على حد وصفها على قناتها. وصل إجمالي عدد المشاهدات إلى 18.310.873، وبالتالي يصل مجمل الربح إلى 18 ألف دولار تقريبا.



18- قناة "دنيا شريف"المصرية



دنيا شريف هي فتاة متزوجة حديثًا، ويبدو أنها ركزت على نشر مقاطع لشقة الزوجية قبل الزفاف ولحظات زفافها، وقد وصلت تلك القناة إلى ربع مليون مُتابع، منذ أن أنشئت في عام 2017، ووصل إجمالي المشاهدات إلى 17.105.990، وبالتالي يعتبر مجمل الربح حتى وقتنا هذا 17 ألف دولار تقريبا.



19- قناة "جلال عمار"السويدية



جلال عمار يعيش في السويد مع عائلته، وهو صاحب قناة تقترب من 800 ألف مشترك، وتحتوي على العديد من المقاطع العائلية والتحديات المختلفة، وقد وصل عدد المشاهدات الإجمالي منذ أن بدأت في عام 2016 إلى 16.996.683، لذلك يكون قد وصل إجمالي الربح بالتقريب إلى 17 ألف دولار.



20– قناة "أميرة وإبراهيم في المطبخ" المصرية



أنشئت في عام 2015، ويصل عدد متابعيها إلى 65 ألف، تركز القناة على حياة أميرة وزوجها إبراهيم، فبلغ إجمالي عدد المشاهدات إلى 4.316.448، ليصل مجمل الربح إلى 4.500 دولار تقريبا.



21- قناة "أماني جمال" المصرية



استطاعت أماني الجمال أن تجذب 40 ألف متابع على قناتها الخاصة، التي تنشر كل ما يخص المنزل وحياتها الشخصية، وقد وصل عدد المشاهدات إلى 1.813.506، على الرغم من بدايتها القريبة في 2019، وبالتالي يكون مجمل الربح 1.900 دولار تقريبا.





