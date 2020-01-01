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شاهد: "كمامة ذكية" تترجم لـ 8 لغات ويمكنها الاتصال عبر الهاتف

الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "كمامة ذكية" تترجم لـ 8 لغات ويمكنها الاتصال عبر الهاتف


سما / وكالات/

أصبح ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس "كورونا" سائدا في معظم دول العالم، لتستغل العديد من الشركات الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، وتبدع في إنتاجه بميزات مختلفة.

الأمر الذي دفع شركة يابانية تعرف باسم Donut Robotics، لتطوير كمامة جديدة بميزات إضافية فتصبح كجهاز تقني متطور.

وبحسب ما نشرت مجلة National Interest الأمريكية، فإن الكمامة المعروفة باسم "C-Mask"، ستكون مصنوعة من البلاستيك ويمكن ارتداؤها فوق الكمامة العادية.

وتتميز بأنه يمكنها الاتصال بالهاتف الذكي عن طريق "البلوتوث" أو تطبيق خاص على الحاسب اللوحي، لتتيح لمستخدمه خاصية فريدة تتسم بالقدرة على ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات. بالإضافة لإمكانية تحويل الكلام المنطوق لرسائل نصية.

وذكرت الشركة المنتجة بأنها ستقوم بشحن أول 5 آلاف كمامة ذكية إلى الأسواق اليابانية في سبتمبر/أيلول، على أن تقوم لاحقا بشحنها لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسيصل سعر الكمامة الواحدة لـ 40 دولار على أن يكون للشركة دخل آخر يرتبط بالتطبيقات التي يمكن تحميلها على الكمامة.

#كمامة #فيروس كورونا

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