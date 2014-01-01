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حكمان قضائيان بتهمتي الاتصال بالعدو و"اقتطاع أراض لدولة أجنبية"

الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكمان قضائيان بتهمتي الاتصال بالعدو و"اقتطاع أراض لدولة أجنبية"


رام الله / سما /

أصدرت هيئتا الجنايات في محكمة بداية رام الله اليوم حكمين قضائيين عن تهمتي الاتصال بالعدو، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية.

حيث حكمت الهيئةالأولى على ثلاثة متهمين (و ع) و(م ط) و(ل ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 6 سنوات لكل واحد منهم، عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافاً لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة (114) من قانون العقوبات 16 لسنة 1960.

فيما حكمت الهيئة الثانية على المتهم (م غ) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة الاتصال بالعدو خلافاً لأحكام المادة 2/118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

يذكر أن الحكمين قابلين للاستئناف.

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