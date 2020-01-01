وفد من حماس يلتقي السفير القطري في لبنان

غزة / سما /

التقى وفد من حركة حماس،الإثنين، السفير القطري في لبنان محمد حسن الجابر، في مقر السفارة بالعاصمة بيروت.

وحضر اللقاء ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي للحركة فيها جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض.

وقدم ممثل حركة حماس شرحًا عن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في ضوء توجه الإحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية بدعم وتأييد من الإدارة الأميركية، في سياق "صفقة القرن"، داعيًّا إلى ضرورة تضافر جهود الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، من أجل الوقوف في مواجهة هذه المخططات التي تستهدف فلسطين والمنطقة.

وتطرق عبد الهادي إلى الوضع الفلسطيني في لبنان، مشدداً على ضرورة منحهم حقوقهم المدنية والإنسانية، وتعزيز صمودهم إلى حين العودة، داعياً وكالة "الأونروا" إلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وشكر ممثل حماس دولة قطر، على ما تبذله من جهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

من جانبه، أكد السفير القطري على دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني، مشددًأ على أن دعم الشعب الفلسطيني هو واجب أخلاقي ووطني.