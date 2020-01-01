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حليمة بولند تتحدث عن علاقتها بمعمر القذافي وزيارتها له وتثير تفاعلا..

الأحد 28 يونيو 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حليمة بولند تتحدث عن علاقتها بمعمر القذافي وزيارتها له وتثير تفاعلا..


سما / وكالات/

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقها للحديث عن علاقتها بالزعيم الليبي السابق، عمر القذافي والطريقة التي كان يعاملها بها.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإعلامية الكويتية مع قناة بركة، الجمعة، وقالت فيها: "بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك أفريقيا، القائد معمر القذافي، بعيدا عن الخيمة التي وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج بعيدا عن الحروب الأهلية التي كان يسعى لها وللفوضى ولكل هذه الأمور، أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصي، هو كان معاي رائع بكل معنى الكلمة.."

وتابعت قائلة: "كان (معمر القذافي) معي طيب وكان معي حنون وكان معي كريم وكان معي يناقشني حتى بفوازيري لأنهم كانوا يقولوا لي قبل أن آتي، حارساته الشخصيات سلمى ومبروكة أن القائد كان يتابعني ويتابع فوازيري كل يوم في رمضان فهذا الموضوع خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية.."

وأضافت: "اليوم لما نجلس نتكلم عن فن وإعلام وجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير لأن ما حدث في قذارة وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا لأن في أحزاب مرتزقة عنجد يعني حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء عما قالته حليمة بولند:



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#حليمة بولند #القذافي #ليبيا #الكويت

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