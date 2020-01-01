وزير استخبارات الاحتلال: فرصة تاريخية أمام اسرائيل.. والضم سينفذ خلال عدة أسابيع

القدس المحتلة / سما /

رجح وزير الاستخبارات الاسرائيلي ايلى كوهين ان يتم تنفيذ خطة فرض السيادة على أجزاء من الضفة وغور الاردن خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وقال الوزير كوهين للإذاعة الإسرائيلية ان فرصة تاريخية أصبحت مواتية امام دولة إسرائيل لدفع هذه الخطة قدما حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وادعى يقول "إن الدول العربية المعتدلة التي تعزز علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة تعلم علم اليقين أن الفلسطينيين يرفضون جميع الخطط التي عرضت عليهم حتى اليوم، بضمنها خطط بعيدة المدى طرحها عليهم رئيسا للوزراء السابقان إيهود أولمرت وايهود براك".

وأكد أن لهذه الدول العربية مصالح أمنية واقتصادية مشتركة مع دولة إسرائيل.

وكان نتنياهو أعلن أن الأول من يوليو هو تاريخ فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة وغور الاردن .لكن ومع معارضة دولية للخطوة تجرى هناك مشاورات أمريكية إسرائيلية حول مسألة الضم.