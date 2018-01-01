هل يشكل سلاح الجو الايراني تهديدا لاسرائيل ؟

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مقالًا عن سلاح الجو الإيراني، قالت فيه إنه وخلال سعي إيران اللامتناهي لإثبات أن جيشها يجعلها قوة عالمية عظيمة، أظهرت ثلاث طائرات مقاتلة محلية الصنع من طراز "كوثر" هذا الأسبوع.

وقد سلمهم وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي إلى القوات المسلحة. وقالت إيران إنها تبني طائرات "محلية الصنع" منذ عام 2018.



وقالت الصحيفة ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يسعى إلى تسليط الضوء على سلاح الجو الإيراني، زاعمًا أنه إذا تم إنهاء حظر الأسلحة، فإن المقاتلات النفاثة الموسعة في إيران يمكن أن تشكل تهديدًا.

وكتب بومبيو، يوم الأربعاء، أنه إذا كان حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة سينتهي في أكتوبر، فإن إيران "ستكون قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل SU-30 الروسية و J-10 الصينية". وتقول الولايات المتحدة إن هذه الطائرات الفتاكة يمكن أن تهدد أوروبا وآسيا. من الناحية النظرية، يمكنهم أيضًا تهديد إسرائيل.



وتظهر خريطة بومبيو لتهديدات الطائرات الإيرانية أن طائرة J-10 يمكنها القيام برحلة لمسافة 1،648 كم. والوصول إلى إسرائيل. ولكن مع عدم القدرة على العودة إلى إيران، وتلك ستكون نهاية سلاح الجو الإيراني إذا شرعت في هذه المواجهة وكذلك من الممكن أن تصل SU-30 إلى إيطاليا في مهمة ذات اتجاه واحد.



ويكشف نقاش أكثر منطقية حول القوة الجوية الإيرانية أن إنجازاتها العظيمة تكمن في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وليس الطائرات. HESA ، الشركة التي تصنع بعض الطائرات الإيرانية، مبنية على مصنع تكسترون الأمريكي الذي صنع مروحيات بيل في إيران. إنها في الأساس جيدة وتصنع نسخًا من السبعينيات من المعدات الأمريكية. على سبيل المثال، "Kowsar" هي نسخة من American Northrop F-5، التي تم بناؤها لأول مرة في الخمسينيات. تمكن الفريق الهندسي الكبير في HESA أيضًا من نسخ طائرة هليكوبتر Bell 206 وإعادة تسميتها إلى Shahed 274.



كذلك كانت HESA أكثر ابتكارًا في صنع الطائرات بدون طيار، مثل أبابيل. ضربت طائرات بدون طيار إيرانية المملكة العربية السعودية وأعطيت للمتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله. إنها تهديد خطير للمنطقة. سلاح الجو الإيراني ليس كذلك. لا تزال طهران تملك طائرات F-14 Tomcats الأمريكية وبعض طائرات MiG-29 التي استحوذت عليها في عام 1990. وبعض هذه الطائرات هي طائرات عراقية تم الحصول عليها عندما أرسلت بغداد قوتها الجوية إلى إيران في عام 1991. كما تمتلك إيران طائرات F-4 و F-5s الأمريكية والعديد من طائرات سو -22 ثانية.



استخدمت إيران سلاحها الجوي بشكل مقتصد. على النقيض من ذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني ومهندسي الفضاء بقيادة "أمير حاجي زاده" كانوا في الواقع رواد التوجيه الدقيق للصواريخ والطائرات بدون طيار. هذا تهديد كبير - وهو المكان الذي سعت فيه إيران إلى القيام بحرب غير متكافئة، وبناء القدرات التي يمكن أن تدور حول أعدائها.



على سبيل المثال، استخدمت إيران الصواريخ الباليستية لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق في يناير. وأيضاً هاجمت داعش والمعارضين الأكراد. قامت طهران بنقل صواريخ باليستية إلى العراق وذخائر موجهة بدقة إلى حزب الله. في هذه التكنولوجيا القائمة على الحرس الثوري الإيراني تتفوق الجمهورية الإسلامية. إن إنهاء حظر الأسلحة من شأنه أن يمنح إيران إمكانية الوصول إلى أسلحة أكثر تعقيدًا.



على الجانب الآخر، الجيران المباشرون لإيران هم فوضويون ويمكنها استغلال ضعف العراق وأفغانستان لاستخدام سلاحها الجوي. إن سلاح الجو التركي يقصف العراق بالفعل، مدعيًا أنه يحارب الإرهابيين. لكن خصوم إيران في الخليج لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الدفاع الجوي الأمريكية. بشكل عام، إيران بلد دون المستوى عندما يتعلق الأمر بقواتها الجوية النظامية. ولكن عندما يتعلق الأمر بطائراتها بدون طيار وصواريخها، فقد تكون واحدة من القوى الكبرى في العالم - وبالتأكيد تهديدًا كبيرًا.