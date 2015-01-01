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مقتل العاروري نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في إدلب السورية

الخميس 25 يونيو 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل العاروري نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في إدلب السورية


ادلب/ وكالات /

أعلن ما يعرف باسم تنظيم "حراس الدين" المقرب من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، مقتل نائب أميره العام الأردني خالد العاروي "أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولي على إدلب.

وحسب البيان، فقد أصيب "أبو القسام" قبل نحو ثمانية أيام بغارة للتحالف على إدلب، وتوفي متأثرا بجروحه.

ويعتقد أن "أبو القسام الأردني" هو المسؤول العسكري لحراس الدين في سوريا، وهو ممن اعتقلتهم ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" لفترة وجيزة نهاية العام 2017.

يذكر أن "أبو القسام" هو نائب أبو مصعب الزرقاوي سابقا، قدم من إيران إلى سوريا في أيلول 2015 بصفقة تبادل إثر إطلاق سراح تنظيم "القاعدة" دبلوماسي إيراني معتقل لديه، قبل أن يتوجه من درعا إلى الشمال السوري في نهاية العام ذاته.

المصدر: عمون  

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