  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية تحذر : اصابات كورونا تتجاوز 9 ملايين

الخميس 25 يونيو 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر : اصابات كورونا تتجاوز 9 ملايين


وكالات

 ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم ليبلغ 482131، فيما بلغ عدد الإصابات 9 ملايين و 445867 إصابة، كما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).
ووفق الموقع، تخطت عدد حالات الشفاء حاجز 5 ملايين، لتبلغ 5 ملايين و 105635.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين بعد.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

الأكثر قراءة اليوم

طور منظومة لتضليل القبة الحديدية ..سمح بالنشر : الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة

الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع

يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم

اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

وفاة زوجة مؤسس حركة حماس الشهيد احمد ياسين بمدينة غزة

ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

نتنياهو وفريدمان يصران على الضم، بومبيو إلى حدٍّ ما، كوشنر يتأرجح وبيركويتز ضد

الأخبار الرئيسية

الأردن : لسنا من يقرر حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!

234

وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...

تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وطولكرم يرفع حصيلة اليوم إلى 159

رئيس الوزراء يعلن عن رزمة مساعدات لسكان الاغوار الفلسطينية..