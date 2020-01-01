الصحة العالمية تحذر : اصابات كورونا تتجاوز 9 ملايين

وكالات

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم ليبلغ 482131، فيما بلغ عدد الإصابات 9 ملايين و 445867 إصابة، كما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز).

ووفق الموقع، تخطت عدد حالات الشفاء حاجز 5 ملايين، لتبلغ 5 ملايين و 105635.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين بعد.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة. خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة. نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".