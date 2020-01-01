عبير صبري تدافع عن شابة طلبت الزواج عبر "فيسبوك" (فيديو)

وكالات / سما /

دافعت الفنانة عبير صبري عن شابة عرضت نفسها مؤخرا للزواج على “فيسبوك”، وطلبت الدعاء لها وعدم مهاجمتها.

وكتبت عبير صبري عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” في سبيل دعمها للشابة مها أسامة: “أنا اتفاجئت زي ناس كتير بالفيديو بتاع البنت اللي عايزة تتجوز ناس كتير هاجمتها وقالت إنها عاوزه تكون ترند زي أصحاب التصرفات الغريبة من العري الفاضح أو التصرفات العجيبة أو غيره، لكن الحقيقة أنا تعاطفت معاها”.

وأضافت: “شفت إنها اتعاملت مع المجتمع بطريقته الجديدة وقررت تتكلم أو تشتكي على أكبر نطاق واللي عرفته إن مها أسامة بنت من عيلة محترمة وغنية وهي بتشتغل لكن منطوية وخجولة وصديقاتها المتزوجات مش بيعزموها بيخافوا لأنها مش مرتبطة”.

وتابعت: “ومسألة إنها في بداية التلاتين بتؤرقها فلجأت للفيديو وطلبت إنها تتجوز بالحلال مطلعتش في فيديو فاضح مثلا ولا قالت عاوزة أصاحب هي عاوزة تتجوز وتتستر وتحب وتتحب أنا بدعمها يمكن الطريقة خضتنا لكن مفيش غلط عاوزة تتجوز تعيش حياتها صح وترضي ربنا ادعولها بلاش تهاجموها بلاش توصلوا كل الناس لليأس الكلمة الطيبة صدقة”.

ويذكر أن مها أسامة (32 سنة) تسببت في كثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث تباينت الآراء ما بين معجب بما فعلته وبين معارض للفكرة.

وتحدثت الشابة المصرية عن التنمر الحاصل في المجتمعات العربية عندما تتأخر الفتاة في الزواج، أو عندما تتعرض لمشاكل اجتماعية. وقالت إنها تعرض نفسها للزواج عبر فيسبوك، مؤكدة أنها درست الأمر وستتحمل تبعات القرار.