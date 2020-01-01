  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر هددت بعدم ارسال الاموال مجددا

تل أبيب : عشرات ملايين الدولارات دخلت غزة وطائرة اسرائيلية نقلتها من الدوحة

الأربعاء 24 يونيو 2020 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب : عشرات ملايين الدولارات دخلت غزة وطائرة اسرائيلية نقلتها من الدوحة


القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن أن "عشرات الملايين من الدولارات القطرية"، دخلت قطاع غزة مساء اليوم، وذلك بعد تأخير شهر.
ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين، بأن الحكومة القطرية أرسلت إلى إسرائيل عبر عدة قنوات خلال الأسبوعين الماضيين، بأنها لا تنوي الشهر القادم استئناف تحويل الأموال إلى غزة "حتى تتضح الأمور" حول خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف: أن وزير الخارجية القطري، أوضح لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، أن على إسرائيل أن تعلم أن الضم له آثار على قطر، كما أن قطر لا تريد أن ينظر إليهم على أنهم يساعدون إسرائيل ويحولون الأموال لغزة بينما تقوم تل أبيب بضم مستوطنات الضفة الغربية.
ووفق القناة فإن هناك قلقاً في إسرائيل، من أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى غزة، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد حاد واستئناف إطلاق البالونات والصواريخ.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، أن طائرة أقلعت من مطار بن غوريون للعاصمة القطرية الدوحة. 

وأوضحت الصحيفة بأنه "عند الظهر أقلعت طائرة (N467AM) من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، الطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة، وهي الآن في طريق العودة لإسرائيل".

وتساءلت الصحيفة: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطر  لـ 50 مليون دولار لغزة؟ سنعرف لاحقاً".

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر، أن المنحة القطرية، كانت تصرف في الأشهر الماضية، بالأيام الأوائل من كل شهر، بناءً على اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

 

الأكثر قراءة اليوم

أبو ركن يزعم : السلطة رفضت طلبنا بتخفيف العقوبات على غزة

صحيفة عبرية تكشف مواقف مصر والأردن بعد الضم

اسرائيل: بذلنا جهودا كبيرة للتسريع في ادخال المنحة القطرية وغزة يجب أن تبقى هادئة

اقتصاد غزة توضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة"

فيديو.. إعلامي شهير يكشف سرا صادما عن أم كلثوم!

دمشق: إذا كان الأشقاء في مصر بحاجة لمساعدة منا فنحن جاهزون

وزيرة الصحة: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف تفاصيل رسالة بعثها هنية للأحزاب العربية والإسلامية بشأن خطط الضم..

الجيش الاسرائيلي يحذر من تصعيد في الضفة وقطاع غزة "خلال أسابيع"..

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس يرفع حصيلة اليوم إلى 179

غانتس حول الضم: لن نستمرّ في انتظار الفلسطينيين.. وفرض السيادة سيكسر ’الجمود السياسي!

العمادي

اسرائيل: بذلنا جهودا كبيرة للتسريع في ادخال المنحة القطرية وغزة يجب أن تبقى هادئة