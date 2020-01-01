الخارجية: تصريحات سفير فلسطين بتركيا حول تقاسم الحدود البحرية أخرجت من سياقها

رام الله /سما/

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، أن ما نُسب مؤخراً من تصريحات على لسان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، قد أُخرجت من سياقها، ونَسبت للسفير ما لم يقصده في معرض رده على بعض الأسئلة.

وقالت الخارجية في بيان توضيحي تلقت معا نسخة عنه: "توضيحاً لما نُسب مؤخراً من تصريحات على لسان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية في إحدى المطبوعات الإعلامية، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن هذه التصريحات قد أُخرجت من سياقها، ونُسبت للسفير ما لم يقصده في معرض رده على بعض الأسئلة".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن السلطة الفلسطينية، قد أبدت استعدادها للتفاوض بشأن صفقة ترسيم حدود بحرية مع تركيا والتعاون مع أنقرة في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى.

ونسبت للسفير الفلسطيني قوله في مقابلة مع صحيفة أيدينليك التركية، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتبع صفقة ترسيم الحدود البحرية التركية مع ليبيا، وتوقع اتفاقها الخاص.

وأكدت الوزارة "أن دولة فلسطين لديها علاقات وثيقة وطيبة مع دول البحر المتوسط وبما فيها اليونان وقبرص وتركيا، كما أن دولة فلسطين حريصة كل الحرص في الحفاظ على حسن تلك العلاقات وتطورها".

وشددت الوزارة على أن جميع هذه العلاقات مستندة بالأساس إلى حسن الجوار والقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد حالياً أي اتفاقيات جار بحثها مع اي من هذه الأطراف.