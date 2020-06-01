ممثلة سعودية تنجو من الموت بعد حادث سير مروع (شاهد)

تعرضت الفنانة السعودية نوف الناصر لحادث سير مروع في مدينة الرياض السعودية. وتم على إثر هذا نقلها إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي.

وتعرضت الناصر لكسر في الساعد ما تطلب عملية ترميم دقيقة. وفي هذا السياق قال فؤاد زيدان الطبيب المعالج للنجمة في بيان صحافي إنه تم إسعافها وإدخالها مباشرة إلى غرفة العمليات.

وأضاف: “أجرينا العملية الجراحية الإسعافية لها بأقصى سرعة واستغرق ذلك 16 ساعة حيث كان علينا إعادة وصل اليد وترميمها فوراً كي لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها”، وتابع أنه “تم العمل على وصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم”.

وأشار إلى أن العملية “نجحت بعدما تم ترميم الأعصاب وخياطتها بدقة ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار وأخيراً إصلاح الجلد وخياطة الجروح”. وأفاد بأن حالتها الصحية مستقرة وأنها ما زالت ترقد في المستشفى في طور التعافي.

وتفاعل مع الخبر الكثير من المتابعين الذين تمنوا للنجمة الشفاء العاجل معربين عن تعاطفهم الشديد معها.