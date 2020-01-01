  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الايام القادمة ستكون حاسمة وخطرة

ابو درينة: ضغوط هائلة تمارس على الرئيس عباس لاستئناف الاتصالات مع الاميركيين

الأحد 21 يونيو 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو درينة: ضغوط هائلة تمارس على الرئيس عباس لاستئناف الاتصالات مع الاميركيين


رام الله / سما /

قالنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام، عضو الليجنة المركزية لفتح نبيل ابو ردينة، أن  "هناك قرار وطني اتخذ على مستويات مختلفة: اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزي لفتح، والقيادة الفلسطينية بان الضم مرفوض، وهذا موقف مبدئي".

واضاف في كلمته خلال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جبريل الرجوب: الايام العشرة القادمة ستكون حاسمة وخطرة، لسنا على ثقة بان اسرائيل واميركا ستتراجعان، وعلى هذا الاساس اتخذنا قرارنا بأن الضم مرفوض، والخطوات المقبلة تتوقف على ما سيحصل خلال هذه الايام العشرة".

واشار ابو ردينة الى ضغوط هائلة تمارس على الرئيس عباس لاستئناف الاتصالات مع الاميركيين، "لكن الموقف واضح، اذا كان ترمب قال ان القدس ليست على الطاولة، فان الرئيس عباس رد بان ترمب ليس على الطاولة. لن نجلس مع الاميركان لوحدهم، ولا بديل عن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها القدس. ستكون خطواتنا المقبلة منسجمة مع هذا الموقف ومع الشرعية الدولية".

#نبيل ابو درينة #الولايات المتحدة #حركة فتح #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

تقرير : الامم المتحدة تأسست في بيت دعارة في سان فرانسيسكو

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

إغلاق الخليل ونابلس.. رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة