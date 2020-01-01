قوات الاحتلال تعتقل 9 مقدسيين بينهم طفل وتستدعي آخرين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 9 مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، واستدعت آخرين.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، ومحمود مروان عودة، وأحمد اياد عودة، ومحمود عبد محمود، ومحمد نسيم عبيد، ومحمد سميح عليان، ومحمد مراد داري، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

من جانبه، قال نائب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ياسر درويش، إن قوات الاحتلال اعتقلت نجله حسن (14 عاما) بطريقة همجية.

كما استدعت تلك القوات الشابين أحمد خليل، ومحمود العناتي، للتحقيق معهما.