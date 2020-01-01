مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

رام الله / سما /

قتل شاب من يطا جنوب الخليل، الليلة الماضية في منطقة خلة الصوحة بجنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة أبلغت بحدوث إطلاق نار في إحدى البنايات السكنية بمدينة جنين، وعلى الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق والأجهزة الأمنية، وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي إلى المكان، وتم العثور على جثمان مواطن مصاب بأعيرة نارية، وعلى رأسه آثار ضرب بأداة حادة.

وأضاف ارزيقات أنه تم نقل الجثمان لمستشفى جنين الحكومي، وقرر وكيل النيابة تحويله إلى معهد الطب العدلي في محافظة نابلس للوقوف على ملابسات الحادثة.

ووفق مصادر محلية فإن الشاب على رسمي حمد (28 عامًا) قتل رميًا بالرصاص على خلفية ثأر.