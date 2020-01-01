  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين : كسوف جزئي للشمس

الأحد 21 يونيو 2020 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين : كسوف جزئي للشمس


رام الله / سما /

شهدت الشمس في سماء فلسطين صباح الأحد، كسوفًا جزئيًا.

وأعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس، أمس السبت، أن سماء فلسطين ستشهد كسوفًا جزئيًا للشمس، سيستمر مدة ساعتين وخمس دقائق، ويشاهد في جميع المدن بنسب مُتفاوتة.

وأوضحت أن الكسوف هو كسوف حلقي، ولكنه يشاهد في شكله الجزئي فقط في فلسطين، والكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، وسيلاحظ حدوث الكسوف في الجزء الأيمن من الشمس بالنسبة للراصد من المناطق الفلسطينية، وستكون مدة الكسوف الجزئي في القدس ساعتين و5 دقائق".

وبدأ الكسوف عند الساعة 07:25 وتكون ذروته في الساعة 08:24 دقيقة، وينتهي في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وسوف تكون نسبة الاحتجاب في قرص الشمس %35.63 في مدينة القدس، وستكون أعلاها في جنوب الخليل 36.56% وأدناها في شمال جنين 33.81%.

وحذّرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف، لخطره على العين.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

قناة عبرية : السلطة الفلسطينية تخرج الأسلحة خارج المقرات الأمنية

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

الأرشيف الإسرائيليّ يكشِف عن مجزرةٍ مُروعةٍ في قرية صفصاف: قتل جماعيّ واغتصاب أطفال

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

تقرير : الامم المتحدة تأسست في بيت دعارة في سان فرانسيسكو

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

وشاح

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

اشتيه

إغلاق الخليل ونابلس.. رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السيسي

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا