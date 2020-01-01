فلسطين : كسوف جزئي للشمس

رام الله / سما /

شهدت الشمس في سماء فلسطين صباح الأحد، كسوفًا جزئيًا.

وأعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس، أمس السبت، أن سماء فلسطين ستشهد كسوفًا جزئيًا للشمس، سيستمر مدة ساعتين وخمس دقائق، ويشاهد في جميع المدن بنسب مُتفاوتة.

وأوضحت أن الكسوف هو كسوف حلقي، ولكنه يشاهد في شكله الجزئي فقط في فلسطين، والكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، وسيلاحظ حدوث الكسوف في الجزء الأيمن من الشمس بالنسبة للراصد من المناطق الفلسطينية، وستكون مدة الكسوف الجزئي في القدس ساعتين و5 دقائق".

وبدأ الكسوف عند الساعة 07:25 وتكون ذروته في الساعة 08:24 دقيقة، وينتهي في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وسوف تكون نسبة الاحتجاب في قرص الشمس %35.63 في مدينة القدس، وستكون أعلاها في جنوب الخليل 36.56% وأدناها في شمال جنين 33.81%.

وحذّرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف، لخطره على العين.