  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

السبت 20 يونيو 2020 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يجري البيت الأبيض، نقاشا حاسما هذا الأسبوع، حول ما إذا كان سيعطي إسرائيل "الضوء الأخضر"، لتنفيذ خطوة ضم أراضٍ في الضفة الغربية إلى سيادتها، وفقا لما قالته مصادر أميركية وإسرائيلية، للقناة رقم 13 في التلفزيون الإسرائيلي. 

ومن المقرر أن يغادر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان غداً (الأحد) إلى واشنطن، للمشاركة بالنقاش، الذي سيجري يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، يعتزم إجراء زيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، لكنه ألغى الزيارة، بغية المشاركة في النقاش الاستراتيجي

 ومن المتوقع أن يشارك في المناقشة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وربما ترامب نفسه. بحسب ما أورده موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وستجري هذه المناقشة، على خلفية نقاش داخلي في إدارة ترامب، حول ما إذا كان يجب إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ الضم، وإذا كان الجواب نعم، فكيف. ويدعم السفير فريدمان تنفيذ الضم الآن، في حين أن الأطراف الأخرى تتحفظ على ذلك.

وعاد وزير الخارجية مايك بومبيو من زيارته لإسرائيل قبل نحو شهر، مع مجموعة من التحفظات على الضم، خاصة فيما يتعلق بالتأثير على الأردن، والاستقرار في المنطقة. ومذلك وبومبيو يميل باتجاه فريدمان، وقد يدعم مسار تنفيذ الضم الآن. 

#البيت الابيض #اسرائيل #مخططات الضم #فريدمان #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : السلطة الفلسطينية تخرج الأسلحة خارج المقرات الأمنية

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"

الخروج من حالة الحياء السياسي: الحل في قيادة وطنية جديدة !! د.غازي حمد

رسالة الكونجرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن الضم تكتسب زخما و"إيباك" تعارض

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

الأرشيف الإسرائيليّ يكشِف عن مجزرةٍ مُروعةٍ في قرية صفصاف: قتل جماعيّ واغتصاب أطفال

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

وشاح

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

اشتيه

إغلاق الخليل ونابلس.. رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السيسي

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

860x484 - 2020-06-20T175612.744

القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تصدر بيانًا يحذر إسرائيل من الضم