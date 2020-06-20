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وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

السبت 20 يونيو 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس


رام الله / سما /

علنت وزيرة الصحة د. مي كيله عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين منذ الصباح إلى 108 إصابات، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 979 إصابة.

تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين
• مجمل الإصابات: 979 إصابة
• مجمل حالات التعافي: 594 حالة
• مجمل حالات الوفاة: 5 حالات
• مجمل الإصابات النشطة: 380

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:
محافظة القدس: 38 حالة
محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات
محافظة بيت لحم: 5 حالات
محافظة الخليل: 280 حالة
محافظة قلقيلية: 3 حالات
محافظة نابلس: 26 حالة
محافظة طولكرم: حالة واحدة
محافظة جنين: 4 حالات
محافظة أريحا والأغوار: حالتان
المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة

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