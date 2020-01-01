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تعافي 11 حالة في غزة.. وتسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

الخميس 18 يونيو 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعافي 11 حالة في غزة.. وتسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس


رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن تعافي 11 حالة من اصابات فيروس كورونا في القطاع.

وأشار الوزارة ، الى أن 15 اصابة متبقية لا زالت تحت العلاج بمستشفى العزل.

في سياق متصل،  أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم، بينها 5 في منطقة الريحية و4 في بيت كاحل بمحافظة الخليل، وهم مخالطون لمرضى سابقين، وإصابة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 44 إصابة.

وبينت أن حصيلة الإصابات في محافظة الخليل منذ الصباح ارتفعت إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى 3، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 789 إصابة، بينها 214 إصابات نشطة.

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