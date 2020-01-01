  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعلق على زيارة رئيس الموساد المرتقبة للدول العربية: محاولة فاشلة لتمرير خطة الضم،

الخميس 18 يونيو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على زيارة رئيس الموساد المرتقبة للدول العربية: محاولة فاشلة لتمرير خطة الضم،


غزة / سما /

 قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إنه في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا خطة الضم ويخوض معركة مع الاحتلال لاسترداد أرضه ونيل حقوقه، يعلن رئيس الموساد الإسرائيلي عزمه القيام بجولة لعدد من الدول العربية لتوضيح موقف حكومة الاحتلال من خطة الضم.

واعتبر القانوع في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن ذلك "محاولة فاشلة لتمرير خطة الضم، ونيل شرعية مزيفة على أرضنا الفلسطينية تنفيذاً لصفقة القرن".

وأكد أن جولة رئيس جهاز الموساد المنوي القيام بها هي خطوة خطيرة وتمثل جريمة بحق شعبنا الفلسطيني في حال تمت وهو ما يتوجب رفضها وإغلاق كل الأبواب في وجه الاحتلال وقادته.

وأضاف: "أي استقبال لقادة الاحتلال في العواصم العربية والإسلامية والتطبيع معه هو مجرَّم فلسطينياً وخنجر مسموم في ظهر شعبنا، ويأتي في إطار تنفيذ صفقة القرن التي تعتمد على دمج الاحتلال في المنطقة العربية وجعله جزءاً منها".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) قالت إن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية، من بينها مصر والأردن، من أجل جس نبض تلك الدول حيال خطة الضم، وتهدف الاتصالات أيضا -بحسب هيئة البث لدى الاحتلال- للاستماع إلى مواقف هذه الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة "تخفيف حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت على تنفيذ خطة الضم.

#حماس #عبد اللطيف القانوع #غزة #مخططات الضم #رئيس الموساد #الدول العربية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرطة..

إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد

"لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة

"لن تشربوا إلا السم الزعاف".. أول رد على تهديد إسرائيلي باحتلال الأردن في 3 ساعات

الخارجية الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماما

استقالة وزراء "أزرق أبيض" من عضوية الكنيست

الأخبار الرئيسية

غانتس يعلن لأول مرة : لن اؤيد فرض السيادة على مناطق فيها عدد فلسطينيين كثير

وزيرة الصحة : تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

حسين الشيخ: وصول وزير خارجية الاردن لتنسيق الخطوات في مواجهة الضم

غانتس

نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة الأسبوع المقبل

اغلاق المستشفى التخصصي ..5 إصابات جديدة بكورونا في نابلس والخليل