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هنيدي يعلن الإنتهاء من تصوير أول مشهد في فيلم "النمس والإنس"

الخميس 18 يونيو 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنيدي يعلن الإنتهاء من تصوير أول مشهد في فيلم "النمس والإنس"


وكالات / سما /

أكد النجم محمد هنيدى أنه انتهى من تصوير أول مشهد في فيلمه الجديد "النمس والإنس"، داخل استوديو شريف عرفة قائلاً: "دعواتكوا بنحاول نسعد الجمهور في أوقات صعبة ويارب تعدى على خير".

ويتولى إخراج العمل المخرج شريف عرفة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى ويستمرالتصوير حتى منتصف الليل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم. وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع".

ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على تجهيز كافة المتطلبات، لضمان سلامة أبطال العمل من ناحية، ولكي يتم إنجاز التصوير في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة من ناحية أخرى.

يذكر أن المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدا مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد 3 سنوات ، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.

#محمد هنيدى

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