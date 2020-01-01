حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة

غزة / سما /

أصدر رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس حسام بدارن، بياناً حول اللقاء الثنائي الذي جمع قيادة الحركة بممثلين عن مجموعة السلام العربي، بخصوص مبادرتهم حول الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وبحسب البيان:"التقت قيادة حركة حماس ممثلةً برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وكذلك رئيس مكتب العلاقات الوطنية بممثلين عن مجموعة السلام العربي مساء االثلاثاء، بخصوص مبادرتها للتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية".

وقد ضمّ اللقاء من أعضاء مجموعة السلام العربي كلاً من: على ناصر محمد، وسمير حباشنة، وأكرم عبد اللطيف، وفلاح النقيب، وعبد السلام المجالي، ومحمد الرميحي، ومروان الفاعوري، وعباس زكي.

وعبّر رئيس الحركة إسماعيل هنية عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا على ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة حين يأتي من النخب العربية الحريصة على مصلحة شعبنا، معتبرًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة تشاورات عقدها الأخ حسام بدران مع منسق المجموعة م. سمير حباشنة. بحسب بيان حماس.

واعتبرت الحركة هذا الجهد ينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.

وأكدت الحركة جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، مؤكدة أن موافق الحركة الوطنية تؤمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي إنجاز وطني مهم وهي البيت الفلسطيني الذي ينبغي أن يضم الكل الفلسطيني في إطار الشراكة، وعقد الإطار القيادي المؤقت خصوصا في ظل الخطوات التصعيدية الخطيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيوني ومساعيها الخبيثة في القرصنة على أجزاء من الضفة الغربية ضمن "مشروع الضم" الذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ مبدأ الاستعمار الإحلالي من خلال قضم الأرض وطرد سكانها الأصليين وتفتيت قضيتهم في أصقاع الأرض.

وأضاف البيان: أن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل حراك عربي وإقليمي ودولي ينصف الشعب الفلسطيني، لتؤكد على ترحيبها مرةً أخرى بما تضمنته مساعي مجموعة السلام العربي في وساطتها، مؤكدة على دعمها الحثيث لهذه المبادرة، بما يدفع باتجاه وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة"، مؤكدةأنها ستتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية.