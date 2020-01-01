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4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات

الأربعاء 17 يونيو 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مساء اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا (2 حلحول، إصابة في مدينة الخليل، إصابة في رام الله).

وأضافت ان حصيلة الإصابات في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة ارتفعت منذ صباح اليوم إلى 39 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 745.

في سياق متصل،  قررت وزيرة الصحة د. مي الكيلة استكمال تجهيز مستشفى دورا الحكومي وإعادة فتح مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا ومركز الرصد التابع لمديرية صحة رام الله، لعزل ولعلاج مرضى كوفيد 19.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي بعد اجتماع طارئ عقدته مع أركان وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات اتخذت بعد تسجيل 35 إصابة اليوم بفيروس كورونا منذ صباح اليوم، منها 33 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة رام الله والبيرة.

وتابعت أن وزارة الصحة أعدت جملة من التوصيات، لرفعها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية بخصوص محافظتي رام الله والبيرة والخليل.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أيضاً آلية استقبال المواطنين العائدين من الخارج خلال الأيام المقبلة.

وشددت وزيرة الصحة على أهمية تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون فيها لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأبناء وطنهم، وللخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.

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