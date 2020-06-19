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"الخارجية" تنفذ أول عملية اجلاء للعالقين منذ بدء فيروس كورونا

الأربعاء 17 يونيو 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تنفذ أول عملية اجلاء للعالقين منذ بدء فيروس كورونا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان باكورة نجاحات حملة "عودة الاحباب" قيد الانجاز والتحقق.

وأكدت الوزارة ان طلائع العالقين العائدين ستصل صباح يوم الجمعة الموافق 19/06/2020 الى الاردن الشقيق على متن طائرة للخطوط الملكية الاردنية قادمة من كندا، والتي تقل على متنها رعايا اردنيين وفلسطينيين عالقين، في اول علمية اجلاء مشتركة تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والاردني، حيث انهت وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة جميع التنسيقات والترتيبات اللازمة للقيام بهذه العملية واتمامها بنجاح، وذلك بالتنسيق الكامل مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وسعادة سفير المملكة لدى دولة فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى ان عدد المواطنين والطلبة العالقين الذين سيصلون صباح يوم الجمعة 28 عالقاً تم الانتهاء من ترتيب نقلهم من المطار الى الجسر مباشرة في طريقهم الى ارض الوطن، حيث سيخضعوا للبرتوكول الصحي المعتمد في وزارة الصحة الفلسطينية.

وتمنت الوزارة وصولاً آمناً وصحياً للرعايا الفلسطينيين والاردنيين، مجددة شكرها للاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني على جميع التسهيلات والمساعدة لانجاح هذه العلمية، كما تشكر الوزارة سفير المملكة لدى دولة فلسطين.

واكدت الوزارة ان سفارتي دولة فلسطين لدى كندا والمملكة الاردنية الهاشمية بذلتا جهوداً مضنية في متابعة اوضاع العالقين الصحية والمعيشية وتأمين نحاج اجلائهم.

#الخارجية والمغتربين #عودة العالقين #كندا #الاردن #فيروس كورونا

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