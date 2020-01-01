"لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..

غزة / سما/

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، رسائل وحدوية إلى الرئيس محمود عباس وحركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

ودعا الحية في كلمة ألقاها مساء اليوم في المؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن والذي عقد بغزة، الرئيس بأن يسارع في عقد اجتماع وطني على أعلى المستويات، لمواجهة قرار ما وصفه سرقة الأراضي الفلسطينية.

وخاطب حركة فتح، قائلاً:" تعالوا نواجه الاحتلال معا بكل ما نستطيع وبكل أشكال المواجهة"، كما خاطب الشعب في الضفة، قائلاً:" نحن سندكم ونقف في ظهركم، ثوروا على الاحتلال وحطموا الأغلال"، وفق تعبيره.

وأكمل مخاطبته:" علموا هذا العدو كما علمتموه سابقا صلابتكم، فلا مجال للانتظار".

وطالب السلطة الفلسطينية بألا تكون عائقا أمام المقاومة الشعبية، وأمام كل أشكال المقاومة وعلى رأسها المسلحة، داعيًا إلى ثورة عارمة في الأراضي الفلسطينية لمواجهة قرار الضم.

كما وجه رسالة لمنتسبي الأجهزة الأمنية في الضفة، قائلاً:" حذاري أن تسجلوا على أنفسكم سجل العار عندما يثور الشعب ضد الاحتلال.

وقال الحية:" سلاحنا مشرع وأصابعنا على الزناد، وقرارنا بيدنا، سنتحرك في الوقت المناسب حماية للقضية ولو كلفنا ذلك رقابنا".

وأضاف:" نحن لا نرى في السلطة اليوم إلا بقايا وهم، ولا يمكن أن يُسجل ضياع القضية في حياتنا".

وأشار إلى أن "خطة الضم هي بداية زوال المشروع الصهيوني من أرضنا"، متابعًا:" نقول للاحتلال لا تستعجل نهايتك".