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وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى 11 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن 4 إصابات سجلت في محافظة الخليل، وإصابتين من واد الجوز في القدس العاصمة، إضافة لإصابتين في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتين في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة طولكرم.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين ترتفع إلى 700 إصابة، بينها 326 في محافظة القدس، و302 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات في فلسطين.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #الضفة الغربية #مي الكيلة

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