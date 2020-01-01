شاهد.. أقدم محفظ قرآن بالأقصر يتلو آيات الذكر الحكيم قبل وفاته بلحظات بكورونا

القاهرة / وكالات /

فى مشهد رائع لحسن الخاتمة بعد الإصابة بفيروس كورونا لأحد أشهر محفظى القرآن الكريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نشر نجل الشيخ الجليل عبد العاطى على عبد الجليل أحد أقدم وأشهر محفظى للقرآن الكريم بقرى ونجوع مدينة إسنا، فيديو على موقع التواصل الإجتماعى لوالده فى لحظاته الأخيرة وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم.

وتفاعل الآلاف من أبناء مدينة إسنا مع الفيديو الذى نشره محمد عبد العاطى، وكتب عليه: " اللهم احسبه من الشهداء يارب.. عليك رحمه الله يا ابي"، حيث تلى المرحوم الشيخ الشيخ عبد العاطى على عبد الجليل، عدد من آيات القرآن الكريم وهو على جهاز التنفس الصناعى، وتداول العشرات من أبناء المدينة مقطع الفيديو وهم يترحمون على أقدم مشايخ تحفيظ القرآن الكريم.

