  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عمرو واكد يعلن شفاءه مع ابنه من كورونا.. ويكشف العلاج الطبيعي

السبت 13 يونيو 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو واكد يعلن شفاءه مع ابنه من كورونا.. ويكشف العلاج الطبيعي


وكالات / سما /

كشف الفنان المصري، عمرو واكد، تعافيه وتعافي ابنه من فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وسط سيل من التعليقات والردود.

جاء ذلك في تغريدة لعمرو واكد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

وأوضح واكد في تغريدة منفصلة ردا على سؤال أدوية الحجر المنزلي، حيث قال: "انا اخدت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) - ايكناشيا - مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالجنزبيل واللبن - يتبع".

وأضاف الفنان المصري: "واكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق وحبوب زينك".



Screenshot_4

 
#عمرو واكد #كورونا #العلاج

الأكثر قراءة اليوم

"هل انتهى شهر العسل؟".. نتنياهو يفتعل المشاكل لتحطيم الحكومة والعودة إلى الانتخابات..

السلطة تسعى لتسجيل سكانها ومنحهم جوازات سفر دون الحاجة إلى تدوينهم في إسرائيل

فريق إسرائيلي لصياغة الحلول بعد إلغاء "قانون التسوية".. واجتماع مع فريدمان الأحد

يديعوت: غزة تحاور إسرائيل عبر "البالونات المتفجرة".. وتبعث رسائل تحذيرية من خطة الضم

"الأونروا" تحدد موعد امتحان التوظيف لآلاف الخريجين في غزة

بعد وصف أردوغان بـ "العثماني الخبيث"..السفارة التركية تطالب الخارجية اللبنانية بالتدخل!

انتقام امرأة وراء الجريمة التي هزت لبنان.. طليقته اعترفت بطعنه وتعذيبه وذبحه بوحشية!

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يحذّر من تراجع ترامب عن دعم الضمّ

يديعوت : قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة

وزيرة الصحة: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 673 والتعافي إلى 570

صحيفة : نتنياهو أقنع هؤلاء بخطة الضم.. هذا موعد التنفيذ

كتائب القسام : عمليات أسر جنود الاحتلال مستمرة