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أخبار غير سارة.. آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بكورونا

السبت 13 يونيو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخبار غير سارة.. آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بكورونا


القاهرة / وكالات /

عقب أيام من العلاج من فيروس كورونا المستجد خضعت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي لمسحة للكشف عن تطور مرض "كوفيد 19".

وبحسب موقع "مصراوي"، أثبتت نتائج المسحة الثانية أن رجاء الجداوي لا زالت مصابة بالفيروس.

وأوضح الأطباء أن كبر سن الفنانة سبب تجاوبها البطيء مع العلاج، حيث لا تزال الفنانة تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وخضعت رجاء الجداوي للعلاج بالحقن ببلازما المتعافين، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج قوية بخلاف أن حالتها تحسنت وارتفع مستوى الأكسجين بالدم.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه بعد إجراء المسحة الجديدة للجداوي حتى إن ثبت سلبيتها لن تخرج من العزل الطبي والمستشفى بل سيتم حجزها لعمل مسحة أخرى بعدها بثلاثة أيام حيث أن سلبية المسحة الواحدة غير كافية ويجب التأكد من سلبية الفيروس وخروجه التام بعمل أكثر من مسحة.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى 19 يوما، داخل العزل الصحى عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا

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