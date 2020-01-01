  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عزام الأحمد : 8 دول اوروبية أعربت عن استعداها الإعتراف بدولة فلسطين

الخميس 11 يونيو 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الأحمد : 8 دول اوروبية أعربت عن استعداها الإعتراف بدولة فلسطين


رام الله / سما /

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان ثماني دول اوروبية اعربت عن استعدادها بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد بعيدا عن اجماع دول الاتحاد كرد على مخططات الاسرائيلية الضم ولدعم فلسطين.
واكد الاحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، ان الإتحاد الاوروبي يرفض خطة الضم حيث لوح باتخاذ عقوبات على اسرائيل حال اقدمت على تنفيذ مخططها مشيرا الى ان دولا في الاتحاد الاوروبي تدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب الاحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مثمنا مواقف الدول العربية ومنها السعودية الداعمة للمشروع الوطني ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمباردة السلام العربية.
وجدد الاحمد التأكيد ان الرياض كانت وستبقى تدعم شعبنا والقيادة مشيرا الى بيان الحكومة السعودية الذي شددت فيها على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وما تبعه من مواقف عبر عنها وزير الخارجية فيصل بن فرحان في كلمته امام اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي بالتمسك بالسلام وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ورفض خطة الضم التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.
واوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمه التحرير والمركزية لحركة فتح ان فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الامم المتحدة منها الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي يمهد لاتخاذ قرار حاسم لتنظم مؤتمر دولي للسلام والغاء قرار الضم نهائيا وليس تأجيل تنفيذه.

#اوروبا #فلسطين #اعتراف

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

صحيفة عبرية: السلطة تطلب من أردوغان قيادة التيار الدبلوماسي الرافض للضم.. لهذا السبب

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

بعد توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.. حريقان في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة

20200611091220

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

p

على خلفية خطة الضم: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لتعداد سكاني للفلسطينيين

860x484 (9)

مشروع جديد لتوسيع مستوطنة ادم بـ( 1294)وحدة استيطانية