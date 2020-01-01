قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر اعلام عبرية، أن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين بهدف دفع الناس للتصعيد مع اسرائيل.

ونقل مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان" العبرية "غال بيرغر" عن قيادات في السلطة قولهم، إن "السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات الى غزة، مشيرا الى أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع الناس للتصعيد مع اسرائيل

ووفقا للقناة العبرية، فان السلطة الفلسطينية ابلغت منسق الانشطة الحكومية في الاراضي الفلسطينية كميل ابو ركن، أن على غانتس أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل.