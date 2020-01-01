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غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 192 عينة

الثلاثاء 09 يونيو 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 192 عينة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ان المختبر المركزي فيها اجرى اختبارا ل 192 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة

واشارت الوزارة في تقريرها اليومي، ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة منذ بداية الازمة بلغ 11,217 عينة، منها 11,174 عينة سلبية و70 عينة إيجابية.

واكدت، انها تتابع الحالة الصحية ل ٥٦٩ مواطن موزعين على تسعة مراكز للحجر الصحي وحالتهم الصحية مطمئنة.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت في قطاع غزة 41 حالة فيما لا تزال 28 حالة تتلقى العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #فحوصات كورونا

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