الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة ثانية واسعة النطاق لفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من احتمال اجتياح موجة ثانية من فيروس كورونا قد تنتشر على نطاق واسع.

ووفقًا لهيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن المخاوف من أن آلاف المرضى حينها سيتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أخرى أن المستشفيات الحكومية والعامة على شفا انهيار اقتصادي في أعقاب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن المستشفيات غرقت في ديون بحجم مئات ملايين الشواقل من جراء فقدان إيراداتها، وذلك بعد تقليص عدد العمليات الجراحية والفحوصات في العيادات الخارجية وتراجع السياحة العلاجية.