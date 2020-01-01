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الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة ثانية واسعة النطاق لفيروس كورونا

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة ثانية واسعة النطاق لفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من احتمال اجتياح موجة ثانية من فيروس كورونا قد تنتشر على نطاق واسع.

ووفقًا لهيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن المخاوف من أن آلاف المرضى حينها سيتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أخرى أن المستشفيات الحكومية والعامة على شفا انهيار اقتصادي في أعقاب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن المستشفيات غرقت في ديون بحجم مئات ملايين الشواقل من جراء فقدان إيراداتها، وذلك بعد تقليص عدد العمليات الجراحية والفحوصات في العيادات الخارجية وتراجع السياحة العلاجية.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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