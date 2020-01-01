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الوزير عساف يستقبل مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب المفوضية الأوروبية

الإثنين 08 يونيو 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يستقبل مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب المفوضية الأوروبية


رام الله / سما /

 استقبل المشرف العام على الاعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، في مكتبه بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم الاثنين، مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي في رام الله شادي عثمان، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عساف على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، مرحبًا بالمواقف الأخيرة للاتحاد المتعلقة بمخطط الضم الاسرائيلي و"صفقة القرن"، وخصوصاً رفض الاتحاد الأوروبي لهذا المخطط الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار عساف الى أهمية التعاون وتوثيق العلاقات في هذه المرحلة، معتبراً أن هناك فرصة تاريخيه للاتحاد الأوروبي للعب دور فاعل ومأثر في الشرق الأوسط، وخصوصاً فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

من جهته، أكد عثمان على أهمية التعاون بين الاعلام الرسمي ومكتب المفوضية الأوروبية لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وأوروبا.

وفي معرض اللقاء، بحث الطرفان عددا من أوجه التعاون، من ضمنها تبادل البرامج والخبرات، وتأهيل كوادر الاعلام الرسمي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

#الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

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