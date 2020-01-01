الاحتلال يشن حملة اعتقالات تستهدف كوادر حركة فتح في القدس

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدينة استهدفت خلالها كوادر حركة فتح في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة مخابراتها بلدات وأحياء القدس، ونفذت الاعتقالات في الطور والصوانة والعيسوية وسلوان وصور باهر ووادي الجوز.

وأفادت مصادر محلية ان الاعتقالات طالت: أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، ومحمد الصياد، وأحمد خويص، وطلال الصياد، وناجي أبو جمعة، واياد الهدرة، وخالد أبو غنام، ورانية الأشهب، وجهاد عويضة، وايهاب ابو اسبيان، وأحمد عرفات، ونضال عفانة، وفريد الباسطي، وسامر شنك ، وحازم غرابلة، ومازن بدر، ووسيم الرشق، وأشرف عبيد، وزهير عيد، وأحمد مصطفى.