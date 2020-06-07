مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم

القدس المحتلة / سما /

افاد موقع “واينت “ العبري ان مسؤولين اسرائيليين تلقوا مؤخرا رسائل من الامريكيين والتي بموجبها انه من الممكن ان عملية “الضم” التي يسعى نتنياهو جاهدا لاتمامها مطلع الشهر القادم يمكن ان تتأجل بسبب المظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول اسرائيلي للموقع "الامريكيون منهمكون بالمظاهرات وكورونا، لذلك فان الضم ليس من اولوياتهم" وتابع بان الادارة الامريكية ترغب بالحصول على دعم واسع للخطوة والتي غير قائمة بالفترة الحالية.

وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في اسرائيل الاربعاء لزيارة سريعة بهدف التحذير من الضم، ومن المتوقع ان يجتمع ماس مع نتنياهو وغانتس، وايضا مع وزير الخارجية غابي اشكنازي، ومن هناك الى الاردن، حيث سيجتمع هناك مع رئيس الحكومة الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين قبل عودته الى المانيا.

وقال مسؤولون اسرائيليون للموقع الاسرائيلي ان ماس سيحاول اقناع القيادة السياسية باسرائيل باسم وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الامتناع عن اية خطوات احادية، وعلى راسها الضم. حاليا يجري الاتحاد الاوروبي مناقشات حول الخطوات التي سيقومون باتخاذها لردع او معاقبة اسرائيل.

جزء من هذه الخطوات والتي غالبيتها اقتصادية لا تحتاج الى اجماع اعضاء الاتحاد، ومن المتوقع ان تقود الخطوة الى اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية حيث تدرس هذه الخطوة 8 حتى 10 دول بينها فرنسا ، لوكسمبورغ، بلجيكا، ايرلندا واسبانيا. زيادرة ماس هي الزيارة الثانية الى اسرائيل منذ ازمة كورونا والتي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.