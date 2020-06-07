  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم

الأحد 07 يونيو 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون اسرائيليون :الامريكيون بعثوا رسائل ترجح امكانية تأجيل الضم


القدس المحتلة / سما /

افاد موقع “واينت “ العبري ان مسؤولين اسرائيليين تلقوا مؤخرا رسائل من الامريكيين والتي بموجبها انه من الممكن ان عملية “الضم” التي يسعى نتنياهو جاهدا لاتمامها مطلع الشهر القادم يمكن ان تتأجل بسبب المظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة. 

وقال مسؤول اسرائيلي للموقع "الامريكيون منهمكون بالمظاهرات وكورونا، لذلك فان الضم ليس من اولوياتهم" وتابع بان الادارة الامريكية ترغب بالحصول على دعم واسع للخطوة والتي غير قائمة بالفترة الحالية. 

وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في اسرائيل الاربعاء لزيارة سريعة بهدف التحذير من الضم، ومن المتوقع ان يجتمع ماس مع نتنياهو وغانتس، وايضا مع وزير الخارجية غابي اشكنازي، ومن هناك الى الاردن، حيث سيجتمع هناك مع رئيس الحكومة الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين قبل عودته الى المانيا.  

وقال مسؤولون اسرائيليون للموقع الاسرائيلي ان ماس سيحاول اقناع القيادة السياسية باسرائيل باسم وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الامتناع عن اية خطوات احادية، وعلى راسها الضم. حاليا يجري الاتحاد الاوروبي مناقشات حول الخطوات التي سيقومون باتخاذها لردع او معاقبة اسرائيل. 

جزء من هذه الخطوات والتي غالبيتها اقتصادية لا تحتاج الى اجماع اعضاء الاتحاد، ومن المتوقع ان تقود الخطوة الى اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية حيث تدرس هذه الخطوة 8 حتى 10 دول بينها فرنسا ، لوكسمبورغ، بلجيكا، ايرلندا واسبانيا. زيادرة ماس هي الزيارة الثانية الى اسرائيل منذ ازمة كورونا والتي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو. 

#اسرائيل #الولايات المتحدة #فيروس كورونا #مخططات الضم #نتنياهو #الضفة الغربية #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو الابن : ياسر عرفات أنقذنا !

وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي د. رمضان شلح..

مسؤول في "الشاباك" يتحدث عن مروان البرغوثي .. ماذا قال؟

يديعوت: الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد جيش الاحتلال والسلطة تنفي

جدل إسرائيلي بعد إقراض السلطة 800 مليون شيكل

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي رحيل القائد الوطني د. رمضان شلح..

"نتنياهو لن ينفذ تعهده" : حراك أممي وأوروبي لتأجيل الضم

الأخبار الرئيسية

860x484 - 2020-06-07T221122.128

للمرة الأُولى.. لقاء مرتقب الليلة بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي بشأن "الضم" و"السيادة"

34

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

"حماس" ترد على رسالة مجموعة السلام العربية بشأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام