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"الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً عبر الانترنت

الأحد 07 يونيو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً عبر الانترنت


غزة / سما /

أطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت، حيث يمكن استخدام هذه الخدمة وسيكون بامكان اللاجئين الفلسطينيين تقديم الطلبات لتحديث بيانات التسجيل الخاصة بهم وبعائلاتهم وارفاق الوثائق المطلوبة الكترونياً عبر الانترنت ودون الحاجة بالتوجه شخصياً إلى مكاتب "الأونروا".

طلبات التسجيل المتاحة باستخدام هذه الخدمة تشمل التالي:
• تسجيل واقعة زواج
• تسجيل الأبناء
• تسجيل واقعة طلاق
• تسجيل واقعة وفاة
• تعديل بيانات العائلة

وجاءت هذه الخدمة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها "الأونروا" لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وفي ظل تفشي جائحة كوفيد 19، فإن هذه الخدمة ستساهم في الحدّ من التعرض للاكتظاظ وتقلل من مخاطر العدوى الممكن حدوثها بين جموع اللاجئين.

وفي خطوة لاحقة فإن "الأونروا" ستسعى لتطوير بوابة تسجيل متكاملة بحيث يُسمح للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بالوصول مباشرة إلى سجلاتهم وتحميل وثائقهم الإلكترونية المتعلقة بتاريخ عائلاتهم على مدى السبعين سنة الماضية.

يمكن الأن المباشرة بتقديم طلب التسجيل حسب مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة عبر الروابط الإلكترونية التالية:

الأردن: هنا

غزة: هنا

الضفة الغربية: هنا

لبنان: هنا

سوريا: هنا

#الاونروا #مخيمات اللاجئين #كورونا

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