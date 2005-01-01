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إزاحة الستار عن موعد اعتزال سيرجيو راموس

الأحد 07 يونيو 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إزاحة الستار عن موعد اعتزال سيرجيو راموس


وكالات / سما /

أماط رينيه راموس وكيل وشقيق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، اللثام عن الموعد المتوقع لاعتزال موكله، مشدداً على أن رجل العاشرة يرغب في الاعتزال داخل أسوار سانتياجو برنابيو.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في صيف 2021، وهناك تقارير صحفية تؤكد بأن القائد الإسباني سيبحث عن تجربة جديدة، إذ يرفض فلورنتينو بيريز رئيس اللوس بلانكوس، تمديد عقده لموسين إضافيين.

وقال رينيه في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “إن تمثيل شقيقك أصعب بكثير من تمثيل أي لاعب آخر، وسوف نحاول تجديد عقده، وأعتقد أن الوقت المثالي لاعتزاله هو عندما يلعب في سانتياجو برنابيو الجديد”.

وحول تجديد عقد راموس، قال رينيه: “لكي أكون صادقاً، لم أتحدث معه حول هذا الموضوع لحدود الساعة.. عمل وكلاء الأعمال في زمن كورونا صعب جداً، لأننا لم نتواصل، الآن تم استئناف الاتصالات، وسنرى ما سيحدث مستقبلاً”.

وكان راموس قد انتقل للنادي الملكي في عام 2005 قادمًا من إشبيلية، ومنذ وصوله لعب المدافع الأوسط أكثر من 600 مباراة بقميص العملاق الإسباني واحتفل معه بأكثر من 20 لقباً، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريال مدريد في المرحلة الثانية من تجديد ملعب سانتياجو برنابيو خلال الأسابيع الماضية، وستتواصل أشغال الإصلاح على فترات متباعدة لأكثر من عامين، على أن يتم افتتاح الملعب في شكله الجديد بشكلٍ رسمي في 2022.

#سيرجيو راموس #الاعتزال

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