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في ذكرى النكسة.. حماس: المقاومة ستُفشل مخططات الاحتلال

الخميس 04 يونيو 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكسة.. حماس: المقاومة ستُفشل مخططات الاحتلال


غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن المقاومة بكل أشكالها هي المسار الاستراتيجي لإفشال مخطط الضم في الضفة الغربية، ومحاولة تصفية القضية الوطنية العادلة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في ذكرى "نكسة حزيران"، "إن المقاومة هي الأقدر على تجاوز تبعات النكسة، فشعبنا الفلسطيني بصموده ومقاومته تجاوز النكسات والانكسار أمام الاحتلال، ورسم مشاهد التحدي في معارك مختلفة معه، وحقق انتصارًا على الغطرسة.

وأكد القانوع أن ثورة الشعب الفلسطيني ستبقى مستمرة لانتزاع حقوقه وحريته، واستعادة أرضه، وأن المقاومة التي دحرت الاحتلال من قطاع غزة قادرة على كنسه عن باقي أرضنا المحتلة، وإسقاط كل مشاريعه العدوانية، وفق البيان.

وأشار إلى أن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع مشروع ضم الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، في محاولة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة.

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