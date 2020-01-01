  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يتلقى خبر سار قبل مباراة ريال مدريد وإيبار

الأربعاء 03 يونيو 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يتلقى خبر سار قبل مباراة ريال مدريد وإيبار


وكالات / سما /

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً قبل مواجهة النادي الملكي مع إيبار في أولى مباريات الفريق بعد انتهاء فترة توقف منافسات الدوري الإسباني.

و تمثل الخبر السار في مشاركة اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز في جزء من المران الجماعي لريال مدريد الثلاثاء في إشارة إلى اقترابه من التعافي بشكل تام من اصابته و حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات مع اللوس بلانكوس.

و استمر ريال مدريد في تدريباته في الفالديبيباس حسبما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية و كان الشيء الأبرز في حصة الثلاثاء مشاركة ناتشو في جزء منها.

و بعدما شارك اللاعب في جزء من المران الجماعي، ترك بقية زملائه و تدرب بشكل منفرد، و أصبح على مقربة من التخلص بشكل نهائي من الإصابة العضلية التي ضربته في الفترة الماضية.

و يعني ذلك أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش يبقى اللاعب الوحيد المتواجد في قائمة مصابي اللوس بلانكوس في الفترة الحالية و يواصل اللاعب برنامجه العلاجي في صالة الألعاب الرياضية.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للمالكي : "حان وقت ذهابك إلى المنزل لمقابلة نفسك "

اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

الاحتلال يتراجع عن اقتطاع رواتب الاسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية..

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

الوضع مع الأميركيين ليس كما قبل 5 أشهر.. نتنياهو لقادة المستوطنين: ملتزم بمفاوضات على أساس صفقة القرن

غزة: إدخال 30 ألف إطار مركبة محتجزة لدى الاحتلال

الأونروا تقرر إنهاء عقود عمل عشرات موظفي البطالة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجبهة الشعبية تدعو لمحاسبة وعزل الوزير المالكي

860x484 (3)

الأمن الإسرائيلي يناقش اليوم "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين

اشتية: إسرائيل بدأت بتنفيذ خطط الضم وأزالت اللوحات التي تشير إلى أنها أراض فلسطينية في الأغوار

عزام الأحمد : قد لا ينتظم صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة

الأردن محذرا من "عواقب وخيمة" للضم : لن يمر دون رد