زيدان يتلقى خبر سار قبل مباراة ريال مدريد وإيبار

وكالات / سما /

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً قبل مواجهة النادي الملكي مع إيبار في أولى مباريات الفريق بعد انتهاء فترة توقف منافسات الدوري الإسباني.

و تمثل الخبر السار في مشاركة اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز في جزء من المران الجماعي لريال مدريد الثلاثاء في إشارة إلى اقترابه من التعافي بشكل تام من اصابته و حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات مع اللوس بلانكوس.

و استمر ريال مدريد في تدريباته في الفالديبيباس حسبما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية و كان الشيء الأبرز في حصة الثلاثاء مشاركة ناتشو في جزء منها.

و بعدما شارك اللاعب في جزء من المران الجماعي، ترك بقية زملائه و تدرب بشكل منفرد، و أصبح على مقربة من التخلص بشكل نهائي من الإصابة العضلية التي ضربته في الفترة الماضية.

و يعني ذلك أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش يبقى اللاعب الوحيد المتواجد في قائمة مصابي اللوس بلانكوس في الفترة الحالية و يواصل اللاعب برنامجه العلاجي في صالة الألعاب الرياضية.