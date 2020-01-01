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أول تعليق لابنة رجاء الجداوي بعد أنباء عن فقدها للوعي بمستشفى العزل

الأربعاء 03 يونيو 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لابنة رجاء الجداوي بعد أنباء عن فقدها للوعي بمستشفى العزل


القاهرة / وكالات /

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها دخلت الرعاية المركزة، مشددة على أنها لم تفقد الوعي.

وكتبت ابنة الجداوي، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "ماما في الرعاية المركزة.. ولكن الحمد لله.. لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء".

وكانت أنباء تداولت حول تدهور صحة الفنانة المصرية وفقدها الوعي بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق كشفت مصادر أنه تم نقل الجداوي إلى العناية المركزة، حيث ترقد في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي الوباء.

وأوضحت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 81 عاما، قد أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا، واستمرار تواجده في جسدها.

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا #مصر

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