سلطنة عُمان تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

رام الله / سما /

استقبل المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، سفير سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين المستشار سالم بن حبيب العميري.

وأكد العميري موقف السلطنة الثابت من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب عن تقدير بلاده لنجاح دولة فلسطين في إدارة ازمة فيروس كورونا من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وكان لها الأثر الكبير في تقليل عدد الإصابات مقارنة مع دول تأخرت في اتخاذ تلك التدابير.

بدوره، أعرب ملحم عن امنياته للشعب ولسلطان عمان والحكومة العمانية باضطراد التقدم والنماء.