اذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة ترامب: سيطرة فلسطينية على مقاطع من شارع (60)

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جلي تساهل" مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة ادعت أنها من بنود صفقة القرن، تظهر سيطرة الفلسطينيين على مقاطع من شارع (60) الذي يمر من وسط الضفة الغربية.

وذكر الموقع، أن هذه التفاصيل تنشر في الوقت الذي يسود فيه توتر بين المستوطنين وبنتنياهو، على خلفية قلق الأخيرين من "إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم عقد قادة المستوطنين لقاء مع نتنياهو، عبروا فيه عن قلقهم من تداعيات تنفيذ صفقة القرن، واتهموا نتنياهو بعدم الكشف عن الخرائط التي توضح الخطوط العريضة للصفقة والأجزاء المحددة التي سيتم تسليمها للفلسطينيين.

وفي التفاصيل التي كشفتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل قد طلبت الحصول على تواصل جغرافي من بئر السبع (جنوب) وحتى العفولة (شمال) لكن الأمريكيان منعوا ذلك في عدة أماكن.

وذكرت أن مستوطنات كريات أربع، وبيت حجاي، وعتنيئيل، في منطقة الخليل سوف يتم فصلها عن شارع (60)، وكذلك مستوطنات غوش عصيون سيتم فصلهم عن شارع (60) باتجاه الجنوب، وأيضا مستوطنة كرمي تسور ستتحول إلى جيب منفصل لا يمكن أن يتصل بمستوطنة كريات أربع.

وبحسب الإذاعة، فإن شارع (60) من مستوطنة "عيلي" باتجاه مفترق زعترا جنوب نابلس سوف يتم تسليمه للفلسطينيين، وأن التنقل من المستوطنات في تلك المنطقة مثل "ألون موريه" و"إيتمار" سيكون فقط من شرق منطقة الأغوار وليس من غربها.