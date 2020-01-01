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مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف

الثلاثاء 02 يونيو 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر خاصة لوكالة "سما" : المنحة القطرية لقطاع غزة مستمرة ولم تتوقف


غزة/ خاص سما/

نفت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم لوكالة "سما" الانباء التي تحدثت عن توقف المنحة القطرية لغزة والتي تبلغ 35 مليون دولار شهريا .

وقالت المصادر ان حركة الطيران متوقفة تماما من قطر للخارج وانه من غير المطروح الان وصول السفير العمادي لقطاع غزة بسبب ازمة كورونا والمعابر والحجر الصحي.

وكانت مواقع اخبارية قد أوردت، أن حكومة نتنياهو قرت عدم دخول المنحة القطرية الى حركة حماس ووقف كل التسهيلات الخاصة، الى حين عودة الجنود القتلى المحتجزين في غزة، مشيرة الى أن تل أبيب رفضت طلب السفير القطري محمد العمادي الذهاب الى قطاع غزة

يذكر ان امير قطر تميم بن حمد قرر دعم قطاع غزة بحوالي 180 مليون دولار لستة شهور تشمل مساعدة عشرات الاف العائلات والوقود والمشاريع الانسانية وذلك في اطار جهود قطر للتهدئة بين اسرائيل وحماس وتخفيف الوضع الانساني المتازم في القطاع.

وتصل المساعدات المالية  القطرية عبر رحلات مباشرة بين الدوحة وتل ابيب ويتم نقل الاموال الى غزة بمعية السفير القطري العمادي عبر معبر بيت حانون.

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