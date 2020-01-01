  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المستشار أبو شرار يطلع ممثلة كندا على مستجدات الإصلاح القضائي

الثلاثاء 02 يونيو 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار أبو شرار يطلع ممثلة كندا على مستجدات الإصلاح القضائي


رام الله / سما /

أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء، ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، على مستجدات عملية الإصلاح القضائي بعد 3 أشهر من توقفها بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وتعطل العمل المعتاد للمحاكم خلال هذه الفترة.

وأشار أبو شرار خلال استقباله ممثلة كندا، اليوم الثلاثاء في رام الله، إلى أن الجائحة أدت الى وقف عملية رفد المحاكم بقضاة جدد وفقا للخطة المعدة سلفا، وتجميد إعداد وإقرار التشريعات المقترحة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وتجميد عملية التدريب القضائي، وتوقف المساعي لتفعيل المكتب الفني في المحكمة العليا، كما أن الإغلاق حال دون استكمال بناء دائرة التفتيش القضائي، وأدى إلى تجميد إعادة هيكلة الجهاز الإداري المساند في المحاكم، وتسبب بزيادة في أعداد القضايا المدورة.

وأكد أن لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية واكبت عملية الدوام في المحاكم بالحد الأدنى خلال فترة الإغلاق، واقتصر العمل على التوقيف وإخلاء السبيل، لضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم أعدت اللجنة خطة جرى تطبيقها لاحقا لإعادة انتظام العمل فيما بعد.

ولفت إلى استئناف العملية الرامية لوضع أسس للإصلاح القضائي، خلال فترة التفويض القانوني الممنوح للمجلس الانتقالي، مشددا على أن المجتمع المدني ممثلا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء الذي يضم طيفا واسعا من المؤسسات الحقوقية شريك أساسي في عملية الإصلاح.

ووجه أبو شرار الشكر للحكومة الكندية لدعمها السلطة القضائية من خلال مشروع ادارة المرافق القضائية "ديمومة"، ومشروع بناء مجمع محاكم الخليل، داعيا ممثلة كندا للقيام بزيارة مشتركة للاطلاع على سير المشروع ميدانيا، خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا كندا لقيادة جهود الدول المانحة لبناء مجمع جديد لمحاكم رام الله بدلا من المباني الحالية التي لا تلبي أدنى متطلبات التقاضي. 

بدورها، قالت ممثلة كندا: "كان لي الشرف أن ألتقي اليوم برئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة حالة الإصلاح القضائي وتأثير كوفيد-19 على عمل المحاكم".

وأكدت التزام كندا بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين وصول الفلسطينيين إلى العدالة واستعادة ثقة الجمهور في القضاء.

وأضافت ويتلوفر: "تعمل كندا على دعم القضاء الفلسطيني من خلال بناء محاكم جديدة في طولكرم والخليل، وتعزيز قدرة مجلس القضاء الأعلى على إدارة مرافق المحاكم".

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي يمكن أن تكون أمام السلطة القضائية في حال إقدام إسرائيل على الضم القسري لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

#مجلس القضاء الأعلى #عيسى أبو شرار

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس من رام الله دون تنسيق مع اسرائيل

الأول من نوعه.. قرار أمريكي بخصوص منفذي العمليات الفردية ضد المستوطنين

رويترز تكشف عن اسم المؤسسة المالية المقترحة للسلطة الفلسطينية ومهامها

يعالج في 4 أيام: روسيا تعلن طرح أول دواء معتمد لعلاج "كوفيد 19"..

غانتس يأمر الجيش الاسرائيلي بالاستعداد للضم.. ومكالمة بين نتنياهو وكوشنر ومسؤولين من الجانبين

فيديو: ترامب يتحدى المتظاهرين ويخرج من تحت الأرض وسط انتشار كبير للامن

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

الأخبار الرئيسية

معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

اشتيه

اشتية: لن نسمح لإسرائيل بجرنا إلى مربع العنف.. والقيادة مستمرة بموقفها في الحل من كافة الاتفاقيات

حماس:تصريحات المالكي تؤكد عدم جدية السلطة في مواجهة مخطط الضم وقطع العلاقة مع الاحتلال

الطيراوي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للمالكي : "حان وقت ذهابك إلى المنزل لمقابلة نفسك "

k

استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال مسيرات العودة شرق خانيونس