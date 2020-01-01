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نتابع إجراءات الحجر الصحي

داخلية غزة: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة لعدة قطاعات وفق بروتوكلات خاصة

الثلاثاء 02 يونيو 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: قررنا تخفيف الإجراءات المتخذة لعدة قطاعات وفق بروتوكلات خاصة


غزة / سما /

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، اليوم الثلاثاء، أن وزارتا الداخلية والصحة تتابعان إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي للمستضافين من الفوج الثالث القادم عبر معبر رفح خلال شهر مايو الماضي، وخلال اليومين القادمين، بعد قضاء مدة 21 يوماً، وإتمام إجراءات الفحوصات اللازمة.

وقال البزم خلال مؤتمر الإيجاز اليومي، "اتخاذنا قرار بتخفيف الإجراءات المتخذة في عدد من القطاعات المختلفة"، مضيفًا أن الداخلية تتابع مع جهات الاختصاص وضع التصورات والتفاصيل اللازمة لإعادة تشغيل تلك القطاعات، وفق بروتوكولات خاصة أعدتها وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيبدأ إعادة تشغيل تلك القطاعات بفتح المساجد بدءاً من فجر غد الأربعاء.

وذكر البزم، أن الجهات المختصة ستقوم بإشعار المنشآت والقطاعات المنوي إعادة تشغيلها، بالإجراءات والتفاصيل اللازمة، وسيتم الإعلان عنها للجمهور بشكل واضح خلال الأيام القادمة.

وشدّد على أن سريان قرار وقف استقبال العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر مستمر حتى الأول من يوليو القادم.

ولفت أن الوزارة ستعقد اجتماعات خاصة مع أصحاب المنشآت ومُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة اعتباراً من غد الأربعاء وعلى مدار الأيام القادمة؛ لوضعهم في صورة الإجراءات والضوابط المطلوب اتخاذها، تمهيداً لتشغيل تلك القطاعات.

وأكد انه تم تشكيل جهاز رقابي مؤقت من وزارتي الداخلية والصحة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المنشآت والقطاعات، وسيتم اتخاذ قرار بإغلاق أية منشأة مخالفة لتلك الإجراءات.

#غزة #وزارة الداخلية #إجراءات الحجر #فيروس كورونا #الحجر الصحي #فتح المساجد

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