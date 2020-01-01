معروف: عودة تدريجية لمناحي الحياة وفق تدابير معينة.. والصحة بغزة: تفشي الوباء حول غزة مقلق

غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، مساء اليوم الثلاثاء، لدينا توجه عام بالعودة التدريجية المنضبطة للقطاعات المتأثرة بالجائحة وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة وتشرف عليها جهات الاختصاص

وأوضح معروف خلال الايجاز الصحفي، أن هذا التوجه ينسجم مع استقرار الأوضاع داخل القطاع وعدم تسجيل أي إصابة داخل المجتمع وحصرها داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي

وأضاف: أثبت قرار الحجر الصحي الإلزامي نجاحه حتى الان في الحد من خطر انتقال العدوى من المناطق الجغرافية المحيطة بناء عليه فإننا نسعى لتشديد إجراءاتنا على المعابر للأفراد والبضائع

وأشار الى أنه مع إعادة تقييم الإجراءات الداخلية وفق الضوابط الطبية ونؤكد في هذا السياق على قرار عدم استقبال أي أفواج من العائدين العالقين حتى الأول من يوليو القادم

وأكد معروف أن قرار السماح بالعمل لأي مؤسسة كانت مغلقة خلال الفترة الماضية لا يكون إلا بإذن رسمي من جهة الاشراف الحكومي وبعد الإعلان الرسمي نهيب بالجميع مواطنين ووسائل إعلام عدم التسرع وتداول إشاعات بخصوص السماح لبعض المؤسسات بالعمل

وتابع: في إطار إعادة تقييم الأمور تم الإعلان عن فتح المساجد بدءا من فجر الإربعاء لكل الصلوات وفق الضوابط الصحية المعلنة مع التأكيد على استمرار تعليق كافة الأنشطة والفعاليات العامة داخل المساجد حيث سيقتصر الفتح على أوقات الصلاة فقط

واردف: تم فتح دور الحضانة ومراكز التدريب المهني للرعاية الاجتماعية وفق الضوابط الطبية التي وضعتها وزارة التنمية ▪️الاجتماعية، وكذلك الشاليهات.

ونوه الى أنه لم نغادر مربع الخطر ولذلك نؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بفتح هذه المؤسسات وعدم التهاون بها وستقوم جهات رقابية عديدة بمتابعة الالتزام وفق حال ثبت التهاون سيتم إغلاق المؤسسة المخالفة

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، أن.فريق الاستجابة التابع للطب الوقائي يستمر في سحب العينات المخبرية ل1461 مستضاف لانهاء فترة الحجر الصحي حتى نهاية الاسبوع الجاري.

ونوه الى أن وزارة الصحة بدأت انهاء فترة الحجر الصحي ل66 مستضاف وفق البروتوكول المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وقال: إن المختبر المركزي أتم فحص 348 عينة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية , ولم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ولفت الى أن مجمل اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 61 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة ، بينما تعافى منها 18 حالة و لازالت 42 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة.

وأضاف: تفشي الوباء حول قطاع غزة مقلق ويجعلنا في عين الخطر مما يتطلب تكاثف الجهود من اجل بقاء مجتمعنا خاليا من فيروس كورونا.

وتابع: استمرار التزام المواطنين بتعليمات الوقاية سيكون له الاثر في التدرج لعمل القطاعات المختلفة وفق الضوابط الصحية.

وأشار القدرة الى أن وزارة الصحة ستتابع مع الجهات المختصة مدى التزام كافة القطاعات بالضوابط الصحية التي اقرتها من اجل سلامة المواطنين وتحصين المجتمع.

واردف: استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا.

وطالب الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوزام المختبرات ومواد الفحص المخبري والتجهيزات الطبية وفق الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.



